В Южной Корее зафиксирован антирекорд заболеваемости COVID-19

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1241 новый случай заражения коронавирусом, объявил премьер-министр страны Чон Се Гюн. Он подчеркнул, что для страны это новый антирекорд, передает "Ренхап".

Премьер призвал чиновников на местах жестко реагировать на нарушения правил социального дистанцирования. Он отметил, что подавляющее большинство населения добросовестно выполняет все требования, однако немногочисленные нарушители, преследующие личную выгоду, все портят, мешая нации бороться с распространением инфекции. В частности, по его словам, отдельные рестораны и бары вопреки запрету продолжают обслуживать клиентов после 21 часов, запирая двери и погасив видимый с улицы свет.

С 23 декабря в Сеуле и пригородах запрещено собираться более чем вчетвером, в том числе в ресторанах. В стране на новогодние каникулы будут закрыты горнолыжные курорты и другие туристические достопримечательности.

С начала пандемии в Южной Корее заразились коронавирусом более 53 000 человек, 756 умерли.