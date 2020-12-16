Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на Минфин США

Американские СМИ писали, что за взломом стоит хакерская группа Cozy Bear, якобы работающая на российскую разведку

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен досрочно вернулся в Вашингтон из поездки в Европу для координации реакции правительства на кибератаку против американских федеральных агентств, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников агентства, О'Брайен планировал вернуться в Вашингтон в субботу, но был вынужден прервать свою поездку. Представитель Совета национальной безопасности Джон Уллиот подтвердил, что О'Брайен возвращается, чтобы обсудить инцидент со взломом

"Сегодня вечером и завтра утром он проводит заседания совета национальной безопасности, а на этой неделе созовет межведомственное совещание высокого уровня", - отметил он.

По словам источника, эти встречи направлены на рассмотрение инцидента с кибератакой.

Ранее американские СМИ сообщили о взломе систем, принадлежащих министерству финансов США, министерству внутренней безопасности и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) минторга США. По их данным, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам ведомств и похитила данные.

По сообщению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы работающая на российскую внешнюю разведку.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion. Согласно сообщению на сайте SolarWinds, клиентами компании, кроме вышеперечисленных ведомств, также являются подразделения Вооруженных сил, министерства юстиции и Государственного департамента, Агентства национальной безопасности, Почтовой службы и 425 компаний из списка американского списка Fortune 500.

Среди взломанных структур также были подразделения министерства обороны, сообщают СМИ.

SolarWinds отметила в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам, что, хотя она уведомила 33 тыс. клиентов, она считает, что только около 18 тыс. клиентов были затронуты кибератакой. По данным SolarWinds, хакеры смогли получить доступ к электронной почте компании с помощью инструментов Microsoft Office 365.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 декабря отверг обвинения в адрес России в организации хакерских атак на системы, принадлежащие министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA).