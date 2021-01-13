Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:55Заразились
на 12.01В России 3 448 203+22 934В мире 90 891 380+609 476

Космический корабль Cargo Dragon в среду приводнится в Атлантике

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в среду по московскому времени должен приводниться в Атлантике к западу от побережья Флориды, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Накануне он успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Как ожидается, после сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы в 4:27 по московскому временисовершит мягкую посадку в Мексиканском заливе.

Cargo Dragon доставит на Землю около двух тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС.

Корабль впервые приводняется в Атлантике. Все предыдущие посадки проходили в Тихом океане у берегов Калифорнии. Нынешний вариант позволит быстрее доставить ученым в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде материалы научных исследований.

На сегодня Cargo Dragon – единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности он пробыл в составе МКС больше месяца. Ракета Falcon 9 вывела его на орбиту 6 декабря. На следующий день он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов почти для 250 научных экспериментов.

Это уже 21-й полет "грузовика" компании SpaceX к МКС и первая миссия его модифицированного варианта (Cargo Dragon 2), который теперь способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2 для пришвартовки, как прежние корабли.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и возвращения на Землю вместо трех в вариантах Cargo Dragon 1. Он может оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями прежнего "грузовика".

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 прошел в рамках второго контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению станции.

В рамках первого контракта с октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта НАСА Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября прошлого года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Cargo Dragon космос SpaceX

Новости по теме

Новости

На переговорах "нормандской четверки" не удалось найти окончательные решения

Сенаторов предупредили об угрозе штурма Капитолия во время инаугурации Байдена

Палата представителей США во вторник рассмотрит резолюцию об отстранении Трампа

Что произошло за день: вторник, 12 января

Трамп назвал нелепой попытку демократов объявить ему импичмент

Трамп назвал нелепой попытку демократов объявить ему импичмент
Экономический кризис

Убытки кинотеатров РФ из-за пандемии оценили в 50 млрд руб. в 2020 г.

В двух провинциях Испании температура упала ниже минус 25

В двух провинциях Испании температура упала ниже минус 25
Взрывы в Бейруте

Двух россиян объявили в розыск по делу о взрывах в порту Бейрута

Двух россиян объявили в розыск по делу о взрывах в порту Бейрута

Черногория отменила справки на коронавирус для прибывающих в страну

Меркель высказалась за продление режима изоляции еще на 2-2,5 месяца

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');