Космический корабль Cargo Dragon в среду приводнится в Атлантике

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX в среду по московскому времени должен приводниться в Атлантике к западу от побережья Флориды, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

Накануне он успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Как ожидается, после сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы в 4:27 по московскому временисовершит мягкую посадку в Мексиканском заливе.

Cargo Dragon доставит на Землю около двух тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС.

Корабль впервые приводняется в Атлантике. Все предыдущие посадки проходили в Тихом океане у берегов Калифорнии. Нынешний вариант позволит быстрее доставить ученым в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде материалы научных исследований.

На сегодня Cargo Dragon – единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности он пробыл в составе МКС больше месяца. Ракета Falcon 9 вывела его на орбиту 6 декабря. На следующий день он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию около трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов почти для 250 научных экспериментов.

Это уже 21-й полет "грузовика" компании SpaceX к МКС и первая миссия его модифицированного варианта (Cargo Dragon 2), который теперь способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2 для пришвартовки, как прежние корабли.

Новый грузовой корабль рассчитан на пять полетов к МКС и возвращения на Землю вместо трех в вариантах Cargo Dragon 1. Он может оставаться в составе станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями прежнего "грузовика".

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 прошел в рамках второго контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению станции.

В рамках первого контракта с октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта НАСА Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября прошлого года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.