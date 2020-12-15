Полиция не позволила противникам локдауна установить палатки в Киеве

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники украинской полиции призывают организаторов и участников акции протеста "СТОП локдаун!", которые пытались установить палатки на Майдане Независимости, не совершать провокаций и соблюдать мирный формат мероприятия, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В сообщении главка полиции отмечается, что полицейские проводят с участниками акции превентивные мероприятия для возобновления правопорядка на Майдане Независимости.

"Участники акции провели шествие с площади Конституции центральными улицами столицы. Они остановились на Майдане Независимости и пытались установить несколько палаток", - заявили в ведомстве.

Вместе с тем, как отмечают в полиции Киева, между участниками акции и полицейскими возникают короткие словесные перепалки. По информации полиции, сотрудники правоохранительных органов не допустили установки военных палаток протестующими.

"Полиция Киева призывает организаторов и участников акции не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирный формат проведения мероприятия", - резюмируется в сообщении.

Участники акции "СТОП локдаун!" требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.