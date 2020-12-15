Около 40 полицейских пострадали в Киеве на акции против локдауна

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Киева сообщила, что во время акции противников локдауна на Майдане Независимостив Киеве во вторник пострадало около 40 полицейских.

В киевском главке полиции "Интерфаксу" уточнили, что одного полицейского в толчее ударили по голове, и он потерял создание, а другие полицейские получили ожоги глаз.

По информации СМИ, есть пострадавшие и в рядах протестующих.

В полиции напомнили, что во вторник в центре проходит массовая акция, участники которой прошли от площади Конституции к Майдану Независимости. По данным полиции, когда протестующие попытались установить военные палатки, возникла толчея, и участники акции распылили в сторону сотрудников правопорядка газовые баллончики.

В главке в очередной раз призвали участников акции соблюдать действующее законодательство.

Участники акции "СТОП локдаун!" требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.