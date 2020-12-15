Конгрессмен-республиканец призвал однопартийцев к борьбе за победу Трампа

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Член Палаты представителей Конгресса США из Республиканской партии Мо Брукс призвал однопартийцев в нижней палате Конгресса поддержать его попытку оспорить результаты голосования коллегии выборщиков, назвав победу демократа Джо Байдена "незаконной", сообщает издание Hill.

"В этом нет ничего необычного, закон очень понятный, у Палаты представителей вместе с Сенатом США есть законное право принимать или отвергать заявки от штатов с такими несовершенными избирательными системами, не заслуживающими нашего доверия", - сказал Брукс, представляющий в Палате представителей штат Алабама.

Если Брукса поддержит хотя бы один сенатор, в Палате представителей и Сенате начнутся дебаты и голосование по этой теме.

При этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл во вторник поздравил Джо Байдена и признал его победу.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства, свидетельствуют итоги голосования коллегии выборщиков. В соответствии с Конституцией США, результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом 6 января.

Действующий президент страны Дональд Трамп по-прежнему не признает поражение и обещает продолжать попытки оспорить результаты выборов через суды.