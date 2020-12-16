Пенс обещал привиться от COVID-19 в ближайшие дни

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что в ближайшие дни планирует сделать прививку от коронавируса COVID-19.

"Я с нетерпением жду, что в ближайшие дни сам получу вакцину, и сделаю это без колебаний", - заявил Пенс во вторник днем в ходе встречи с чиновниками в Индиане.

Чиновник из офиса вице-президента уточнил, что в настоящее время идут внутренние дискуссии о том, как и когда Пенс должен получить вакцину, чтобы укрепить доверие американцев к иммунизации вакциной, которая была разработана в рекордно короткие сроки.

Первые вакцины были доставлены в штаты и введены медицинским работникам в понедельник. Вакцина, произведенная Pfizer и BioNTech, была одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в пятницу.

Чиновники подчеркивают необходимость укрепления общественного доверия к вакцинам против коронавируса, поскольку опросы показывают настороженность среди американцев.

Ранее представитель Белого дома Кейли Макинани заявила, что президент США Дональд Трамп будет готов привиться от коронавируса COVID-19, когда его врач посоветует сделать это.

"Он сделает это, когда получит соответствующую рекомендацию от экспертов в сфере здравоохранения и от врача Белого дома", - сказала она на брифинге.

Макинани добавила, что и сама будет готова сделать себе прививку от COVID-19.

Тем временем Джо Байден, чью победу на выборах США подтвердило голосование коллегии выборщиков, заявил, что планирует сделать прививку публично, после того как главный инфекционист США, доктор Энтони Фаучи убедил его и избранного вице-президента Камалу Харрис сделать это в целях национальной безопасности.

"Доктор Фаучи рекомендует мне сделать прививку лучше раньше, чем позже. (...) Вы узнаете, когда я это сделаю, мы сделаем это публично", - сказал Байден журналистам в Уилмингтоне (штат Делавэр) во вторник.

Кроме того, по мнению Фаучи, вакцинацию также должны пройти Трамп и Пенс. Он подчеркнул, что несмотря на то, что Трамп переболел коронавирусом осенью и у него в организме присутствуют антитела к COVID-19, прививку сделать стоит, чтобы быть "вдвойне уверенными" в иммунитете.

"Я бы рекомендовал Трампу сделать это также, как и вице-президенту Пенсу. Вы все еще хотите защитить людей, которые сейчас очень важны для нашей страны", - сказал Фаучи.