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Представителям белорусской оппозиции вручили премию Сахарова

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли на пленарной сессии ЕП в Брюсселе в среду вручил премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год группе белорусских оппозиционеров.

"Это настоящая честь находиться сегодня рядом с вами в Европейском парламенте", - сказал Сассоли во время церемонии награждения, обращаясь к лауреатам ежегодной премии Европарламента.

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Он отметил мужество и стойкость перед насилием белорусских оппозиционеров и их стремление жить в свободном демократическом государстве. "Это правда: Белоруссия больше не испытывает страха", - сказал глава Европарламента.

Премию от имени представителей белорусской оппозиции получила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Лауреатами премии им. Сахарова за 2020 год стали инициаторы Координационного совета белорусской оппозиции - Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало. В число белорусских лауреатов также вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Средства от премии имени Андрея Сахарова пойдут на помощь пострадавшим белорусам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе экс-кандидата в президенты Тихановской. "Это премия белорусскому народу, так что в любом случае все деньги пойдут на помощь пострадавшим и репрессированным", - пояснили там.

Европарламент Белоруссия премия Сахарова

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