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Лауреатом премии Сахарова за 2020 год стала белорусская оппозиция

Лауреатом премии Сахарова за 2020 год стала белорусская оппозиция
Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова (слева направо)
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского парламента Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год оппозицию Белоруссии.

"Совещание председателей фракций Европейского парламента решило присудить премию имени Сахарова демократической оппозиции Белоруссии", - сказал глава Европарламента в четверг на пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС, проходящей в Брюсселе.

Сассоли назвал лауреатов из Белоруссии: инициаторов Координационного совета белорусской оппозиции бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активистов Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало.

В число белорусских лауреатов также вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.

Оппозицию Белоруссии на премию "За свободу мысли" в 2020 году выдвигали крупнейшие европарламентские фракции – Европейская народная партия, "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" и "Обновим Европу".

Премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.

Как ожидается, вручение премии состоится на декабрьской пленарной сессии Европарламента 16 декабря.

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