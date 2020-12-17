Котировки нефти приблизились к 9-месячным максимумам

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок в четверг продолжают повышаться и находятся вблизи максимального уровня за более чем девять месяцев. Оптимизм инвесторов Trading Economics связывает с данными о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе, а также с признаками прогресса в согласовании новых мер поддержки американской экономики.

К 14:14 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожаали на лондонской бирже ICE Futures на $0,17 (0,33%), до $51,25 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,2 (0,42%), до $48,02 за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,14 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения на 2,2 млн баррелей, S&P Global Platts - на 1,9 млн баррелей.

Тем временем, как сообщает The Wall Street Journal, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. По информации осведомленных источников газеты, пакет, который обсуждался в среду, не будет включать помощи властям штатов и защиты компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время, ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

Помимо этого, поддержку рынку продолжают оказывать надежды на ускорение восстановления нефтяного спроса по мере одобрения вакцин от коронавируса COVID-19 в различных странах, отмечает аналитик FXTM Лукман Отунуга.

"Учитывая, что крупнейшая экономика в мире присоединилась к списку стран, одобривших вакцину для экстренного использования, прогнозы для нефти продолжают улучшаться в краткосрочной перспективе", - цитирует его MarketWatch.

Однако управляющий менеджер Tyche Capital Advisors Тарик Захир считает, что влияние вакцины на рынок начнет проявляться лишь через несколько месяцев.

Аналитики Rystad Energy полагают, что добыча нефти американскими компаниями, объявившими о банкротстве, может сократиться на 200 тыс. баррелей в сутки (25% от текущего уровня) к концу 2021 года.

"Большая часть роста добычи сланцевой нефти в США, который ожидается к концу 2021 года, рискует нивелироваться из-за снижения добычи компаниями, которые подали заявление о реструктуризации в последние два года", - отметил аналитик Rystad Артем Абрамов.