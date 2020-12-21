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Brent подешевела до $50,68 за баррель

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти падают в понедельник на новостях о распространяющемся в Великобритании новом варианте коронавируса. Эксперты опасаются, что это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также скажется на спросе на нефть.

К 8:10 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,58 (3,02%), до $50,68 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,76 (1,5%) - до $52,26 за баррель, что стало максимумом с 26 февраля.

Январские фьючерсы на WTI к этому временеи дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,45 (2,95%), до $47,65 за баррель. Срок действия январских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник. В пятницу фьючерсы подорожали на $0,74 (1,5%), до $49,1 за баррель, максимума с 25 февраля.

Цены как на Brent, так и на WTI, завершили ростом седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года, свидетельствуют данные MarketWatch.

Британские власти с 20 декабря ввели жесткий локдаун в Лондоне и почти на всей территории юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые страны Европы начали ограничивать транспортное сообщение с островом.

Поддержку рынку в последние несколько недель оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер.

В минувшие выходные Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины, разработанной Modernа. Ранее регулятор разрешил применять вакцину от Pfizer и германской BioNTech SE. Компании United Parcel Service и FedEx Corp., по данным американским СМИ, уже приступили к доставке вакцины Moderna потребителям.

"На нефтяной рынок пришло много денег инвесторов, которых привлекает позитивный прогноз для экономики на 2021 год, - сообщил Bloomberg Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Однако, теперь мы наблюдаем мутацию коронавируса, и мне кажется, некоторые из спекулятивных инвесторов станут гораздо более осторожными".

Brent WTI США коронавирус Великобритания Лондон Европа

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