Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:29Заразились
на 16.12В России 2 734 454+26 509В мире 74 210 350+734 370

Brent подорожала до $51,54 на данных о запасе США и надежде на стимулы

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг после того, как накануне министерство энергетики США сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Оптимизм инвесторов также связан с признаками прогресса в согласовании новых мер бюджетной поддержки американской экономики.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в четверг составляет $51,54 за баррель, что на $0,46 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,31 (0,6%) - до $51,08 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,28 за баррель, что на $0,46 (0,96%) выше уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,2 (0,4%) - до $47,82 за баррель.

Оба контракта в среду в очередной раз завершили торги на максимальной отметке за более чем девять месяцев, отмечает MarketWatch.

ЭкономикаBrent подорожала до $50,8 на ожиданиях данных о запасах в СШАЧитать подробнее

Согласно данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,14 млн баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения: Bloomberg - на 2,2 млн баррелей, S&P Global Platts - на 1,9 млн баррелей.

Тем временем, как сообщает The Wall Street Journal, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. По информации осведомленных источников газеты, пакет, который обсуждался в среду, не будет включать помощи властям штатов и защиты компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время, ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

Помимо этого, поддержку рынку продолжают оказывать надежды на ускорение восстановления нефтяного спроса по мере одобрения вакцин от коронавируса COVID-19 в различных странах, отмечает аналитик FXTM Лукман Отунуга.

"Учитывая, что крупнейшая экономика в мире присоединилась к списку стран, одобривших вакцину для экстренного использования, прогнозы для нефти продолжают улучшаться в краткосрочной перспективе", - приводит слова эксперта MarketWatch.

Однако управляющий менеджер Tyche Capital Advisors Тарик Захир считает, что влияние вакцины на рынок начнет проявляться лишь через несколько месяцев.

нефть

Новости по теме

Новости

Глава ФРС сообщил о восстановлении экономики страны

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Подписаны соглашения о поддержании цен на масло и сахар в РФ

Подписаны соглашения о поддержании цен на масло и сахар в РФ

Минфин США включил Швейцарию и Вьетнам в число валютных манипуляторов

Экономический кризис

Цены на сахар и подсолнечное масло скорректируют в течение пяти дней

Цены на сахар и подсолнечное масло скорректируют в течение пяти дней
Итоги года: 2020

День, когда самолеты остановились

День, когда самолеты остановились
Итоги года: 2020

"ЛУКОЙЛ" - считая потери, думай о хорошем

Х5 снова обнулит наценку на отдельные продукты из базовой корзины

Х5 снова обнулит наценку на отдельные продукты из базовой корзины

"А-Проперти" и GH-Shipping создали СП для продажи в Китае угля с Эльги

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');