Путин выразил уверенность в своевременном решении проблемы Приднестровья

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что решение приднестровской проблемы затормозилось из-за давления Запада на президента Молдавии Владимира Воронина. Он добавил, что Россия поддерживает идею вывести миротворцев из Приднестровья, но это будет возможно, когда для этого созреют условия.

Так он ответил на большой пресс-конференции на вопрос о возможном "кризисе среднего возраста" у тридцатилетнего СНГ. В вопросе среди примеров было приведено требование нового президента Майи Санду вывести российских миротворцев и военных из Приднестровья.

Путин в ответ пожелал Санду успехов в работе. Он отметил, что в своих заявлениях она как "представитель определенной политической силы" и как "гражданка Румынии", "ничего нового не сказала".

"Мы за это. Мы уже были близки совсем с бывшим президентом Ворониным к этому, но в последний момент представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей", - объяснил президент и добави л, что решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок.

По его словам, впоследствие западные партнеры не могли ему объяснить своих действий в этой ситуации.

Он выразил мнение, что рано или поздно проблема Приднестровья должна быть решена.

"Мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И в целом мы за то, чтобы вывести - как только созреет соответствующая обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы", - сказал он.

Путин также заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела на постсоветском пространстве, сравнив его результаты со взрывом гранаты. Он призвал набраться терпения и наблюдать за переменами.

Бывший премьер-министр Молдавии Санду победила во втором туре президентских выборов 15 ноября, ее инаугурация пройдет в конце декабря.

20 ноября она заявила журналистам, что верит в перспективу воссоединения Молдавии с Приднестровьем, но считает, что решение конфликта может быть только мирным. Формат решения этого конфликта, по ее словам, должен будет включать "полный вывод российских войск с территории Молдовы".

30 ноября на пресс-конференции она заявила, что российские войска должны быть выведены из Приднестровья, а миротворческая миссия должна быть преобразована в Гражданскую международную миссию под мандатом ОБСЕ. Одновременно она выступила за развитие отношений с Россией.

Комментируя слова Санду, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отметил, что с Игорем Додоном у Москвы был "гораздо более конструктивный" диалог. Он выразил надежду, что конструктивный настрой сохранится и "что мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов". Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ее заявления "безответственными".