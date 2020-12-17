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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:39

Путин выразил уверенность в своевременном решении проблемы Приднестровья

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что решение приднестровской проблемы затормозилось из-за давления Запада на президента Молдавии Владимира Воронина. Он добавил, что Россия поддерживает идею вывести миротворцев из Приднестровья, но это будет возможно, когда для этого созреют условия.

Путин: пресс-конференция-2020

Так он ответил на большой пресс-конференции на вопрос о возможном "кризисе среднего возраста" у тридцатилетнего СНГ. В вопросе среди примеров было приведено требование нового президента Майи Санду вывести российских миротворцев и военных из Приднестровья.

Путин в ответ пожелал Санду успехов в работе. Он отметил, что в своих заявлениях она как "представитель определенной политической силы" и как "гражданка Румынии", "ничего нового не сказала".

"Мы за это. Мы уже были близки совсем с бывшим президентом Ворониным к этому, но в последний момент представители западных стран на него нажали, он отказался, отошел от прежних договоренностей", - объяснил президент и добави л, что решение приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок.

По его словам, впоследствие западные партнеры не могли ему объяснить своих действий в этой ситуации.

Он выразил мнение, что рано или поздно проблема Приднестровья должна быть решена.

"Мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И в целом мы за то, чтобы вывести - как только созреет соответствующая обстановка, как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы", - сказал он.

Путин также заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела на постсоветском пространстве, сравнив его результаты со взрывом гранаты. Он призвал набраться терпения и наблюдать за переменами.

Бывший премьер-министр Молдавии Санду победила во втором туре президентских выборов 15 ноября, ее инаугурация пройдет в конце декабря.

20 ноября она заявила журналистам, что верит в перспективу воссоединения Молдавии с Приднестровьем, но считает, что решение конфликта может быть только мирным. Формат решения этого конфликта, по ее словам, должен будет включать "полный вывод российских войск с территории Молдовы".

30 ноября на пресс-конференции она заявила, что российские войска должны быть выведены из Приднестровья, а миротворческая миссия должна быть преобразована в Гражданскую международную миссию под мандатом ОБСЕ. Одновременно она выступила за развитие отношений с Россией.

Комментируя слова Санду, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отметил, что с Игорем Додоном у Москвы был "гораздо более конструктивный" диалог. Он выразил надежду, что конструктивный настрой сохранится и "что мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов". Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ее заявления "безответственными".

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
Молдавия Владимир Путин Приднестровье Майя Санду Игорь Додон Владимир Воронин Сергей Лавров СНГ

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