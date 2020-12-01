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Лавров назвал безответственным заявление Санду о Приднестровье

Лавров назвал безответственным заявление Санду о Приднестровье
Майя Санду
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Глава российского МИД Сергей Лавров расценил как безответственное требование избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских военных из Приднестровья.

"Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию, и едва ли мы сможем принять такое требование, - достаточно безответственное, прямо скажем, - это факт", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.

По его словам, в Москве обратили внимание на высказывания Санду как о приоритете европейского направления развития внешних связей республики, так и о стремлении сохранить добрые отношения с Россией.

"Я думаю, что добрые отношения с любой страной, в том числе для нас важно, как рассматриваются отношения с Россией новым президентом республики Молдова, предполагают учет взаимных интересов, учёт тех договоренностей, которые были достигнуты прежде", - сказал Лавров.

"Российские миротворцы, как и миротворцы Молдовы и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с имеющимися решениями группы 5+2, одобренными ОБСЕ, и они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, который является принципиально важным, чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта", - напомнил он.

Он добавил, что именно эти миротворцы остановили горячую фазу приднестровского конфликта "и с тех пор обеспечивали сохранение конфликта пусть в замороженном, но не смертельном состоянии с точки зрения гибели людей и тех рисков, которые всегда боевые действия несут с собой".

В Приднестровье находится и вторая группа российских военнослужащих, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне: "И эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами".

Бывший премьер-министр Молдавии Санду победила во втором туре президентских выборов 15 ноября. Срок действия полномочий проигравшего президента Игоря Додона истекает 23 декабря. Инаугурация Санду состоится 24 или 25 декабря.

Заявления Санду о Приднестровье

20 ноября Санду заявила журналистам, что верит в перспективу воссоединения Молдавии с Приднестровьем, но считает, что решение конфликта может быть только мирным. Формат решения этого конфликта, по ее словам, должен будет включать "полный вывод российских войск с территории Молдовы".

30 ноября на пресс-конференции она заявила, что российские войска должны быть выведены из Приднестровья, а миротворческая миссия должна быть преобразована в Гражданскую международную миссию под мандатом ОБСЕ.

"Есть две части российских войск в Приднестровском регионе. Есть оперативная группа российских войск (ОГРВ), которая находится на территории Молдавии без каких-либо официальных документов. Нет и не было никогда соглашения о пребывании этих войск, нет согласия Молдавии на пребывание этой группы войск в нашей стране. И эти войска должны быть выведены, как и вооружение и боеприпасы, которое они охраняют", - подчеркнула избранный президент.

Миротворцев она предложила заменить миссией под эгидой ОБСЕ, поскольку уже нет угрозы разгорания вооруженного конфликта в регионе.

Она добавила, что в курсе, что в России считают по-другому, и пообещала начать диалог на эту тему.

"Мы независимая страна, которая не хочет пребывания иностранных войск на свой территории. Будем вести переговоры. В прошлом году, когда я была премьер-министром, мы видели открытость со стороны России для таких переговоров. Об этом заявил и министр обороны Шойгу", - отметила она.

Одновременно она выступила за развитие отношений с Россией.

Комментируя слова Санду, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отметил, что с Игорем Додоном у Москвы был "гораздо более конструктивный" диалог. Он выразил надежду, что конструктивный настрой сохранится и "что мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов".

Дмитрий Песков Майя Санду Молдавия Приднестровье Игорь Додон МИД Сергей Лавров

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