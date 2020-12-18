Что случилось этой ночью: пятница, 18 декабря
Краткая сводка событий, произошедших к утру:
– Француз, захвативший заложников, убил свою жену. При захвате пострадали два человека. Ранее захватчик был трижды судим за домашнее насилие.
– МВД Белоруссии и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве. Минувшим летом Росгвардия была готова отправиться в Минск подавлять протесты. Ведомства будут помогать друг другу бороться с экстремизмом, обеспечивать общественный порядок и безопасность на режимных объектах.
– Россияне заплатят 23 млн за несвоевременное обследование на COVID-19. После приезда из-за границы граждане обязаны пройти тест методом ПЦР и разместить результат на сайте Госуслуг. На это отводится три дня.
– Левандовски признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. Это первый футболист из Польши, удостоившийся награды ФИФА. Его конкурентами были Роналду и Месси.