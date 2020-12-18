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Россияне заплатят 23 млн за несвоевременное обследование на COVID-19

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Штрафы на сумму более 23 миллионов рублей наложены на граждан РФ, которые своевременно не прошли обследование на коронавирус при возвращении из-за границы, сообщил Роспотребнадзор в пятницу.

Точная сумма штрафов составила 23 075 600 рублей.

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В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача все пребывающие из-за границы граждане РФ в течение трех дней со дня прибытия воздушным транспортом должны пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР и разместить их результаты на портале Госуслуг.

Роспотребнадзор еженедельно отслеживает санитарно-эпидемиологическую обстановку в других странах. Он учитывает показатель заболеваемости инфекцией за последние 14 дней, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней и показатель распространения инфекции.

Ранее на основании соответствия данным критериям было возобновлено регулярное авиасообщение с 16-ю странами: с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Сербией, Кубой, Японией, Сейшельскими Островами и Эфиопией.

Вместе с тем, "в настоящее время в большинстве стран, в том числе Европейского региона, отмечается осложнение ситуации по новой коронавирусной инфекции".

"Всем критериям (...) эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев - в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из трех - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии. По всем трем показателям отмечается несоответствие в Белоруссии, Казахстане, в Турции и Швейцарии", - уточнили в пресс-службе.

В связи с этим в Роспотребнадзоре отметили, что "при выезде в зарубежные страны возрастает риск заражения новой коронавирусной инфекцией".

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