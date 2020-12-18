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Француз, захвативший заложников, убил свою жену

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Житель французского муниципалитета Домон захватил свою жену в заложницы и убил, сообщила газета Le Parisien.

Захватчиком оказался 58-летний Доминик Г. Он заблокировался в офисе компании по благоустройству территории, где работал менеджером. В помещении оказались его жена, 44-летняя Сесиль П., и еще два человека.

Доминик Г. удерживал жену более трех часов, убил ее и совершил самоубийство. Двое других заложников ранены.

Источники газеты сообщили, что захватчик трижды был судим за домашнее насилие. Последние два года у него шел бракоразводный процесс. У семьи остались три дочери.

На месте происшествия работало подразделение жандармерии GIGN, которое занимается специальными операциями.

Франция Домон

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