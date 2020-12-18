Байден назвал "грязной игрой" обвинения в адрес его сына

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Джо Байден заявил, что расследование финансовой деятельности его сына Хантера направлено в первую очередь против него самого.

"Это (расследование - ИФ) как обычно направлено против меня. Думаю, что это один из видов грязной игры", - сказал избранный президент в эфире "Позднего шоу Стивена Колберта".

Он отметил, что "полностью доверяет сыну" и его "не волнуют никакие обвинения в его адрес".

Ранее, как сообщало издание The Hill, избранный президент выразил уверенность в том, что Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не делал ничего незаконного.

Сам Байден-младший подтвердил, что прокуратура штата Делавэр ведет расследование, касающееся уплаты им налогов. "Я серьезно отношусь к этому делу и уверен, что профессиональное и объективное расследование покажет, что я вел дела законно и должным образом", - заявил он.

Ранее Минюст США в рамках расследования финансовой деятельности Хантера запросил информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме.

Всего Минюст затребовал документы от 20 с лишним компаний и организаций, связанных с финансами Хантера Байдена, сообщил агентству Associated Press информированный источник.

В частности, изучается множество финансовых вопросов, в том числе то, нарушал ли Хантер Байден и его сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег в деловых отношениях с зарубежными странами, включая Китай.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом Байден-младший получил высокую должность члена правления в Burisma. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.