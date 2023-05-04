Прокуратура США может в скором времени предъявить обвинения сыну Байдена

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Прокурор американского штата Делавэр Дэвид Вайс близок к принятию решения о предъявлении обвинения сыну президента США Джо Байдена - Хантеру по делу, связанному с налогами и покупкой оружия, сообщает телеканал Fох News со ссылкой на источники.

"В федеральной прокуратуре близки к принятию решения предъявлять ли обвинения сыну президента Байдена - Хантеру в рамках длящегося четыре года расследования, связанного с нарушениями, которые касаются налогов и оружия", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "точные сроки принятия решения пока неизвестны".

По информации телеканала, "на прошлой неделе адвокаты сына Байдена встречались с сотрудниками Министерства юстиции США".

В 2020 году американские СМИ сообщили, что назначенный еще экс-президентом США Дональдом Трампом прокурор Вайс ведет расследование, связанное с налогами Хантера Байдена. Прокуроры изучают множество финансовых вопросов, в том числе вопрос о том, нарушал ли Хантер Байден и его предполагаемые сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег во время деловых операций с зарубежными партнерами, главным образом с Китаем. Байден-младший подозревается также в даче ложных показаний в связи с покупкой оружия.

Министерство юстиции США в рамках расследования запрашивало информацию, касающуюся среди прочего работы Хантера Байдена в украинской компании Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом США в администрации Барака Обамы.

Джо Байден при этом выразил уверенность в том, что Хантер не делал ничего незаконного, и заявил, что расследование направлено в первую очередь против него самого.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность члена правления в Burisma. Кроме того, Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.