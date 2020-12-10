СМИ узнали о связи с Китаем расследования против Хантера Байдена

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Федеральные власти США активно расследуют деловые отношения Хантера Байдена - сына кандидата в президенты Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Следователи изучают разные финансовые вопросы, в том числе вопрос о том, нарушал ли Хантер Байден и его сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег в бизнесе с зарубежными странами, главным образом с Китаем, заявили собеседники телеканала.

По словам одного из источников, некоторые из деловых сделок Байдена были связаны с людьми, которые, по мнению ФБР, вызвали озабоченность контрразведки. Отмечается, что это обычная проблема при работе с китайскими компаниями.

Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщил, что Байден-младший является объектом расследования с привлечением большого жюри. Он также утверждает, что это расследование было частично основано на сообщениях о деятельности, связанной с подозрительными иностранными сделками.

Другой собеседник, знакомый с ходом расследования, уточнил, что эти сообщения касаются средств "Китая и других иностранных государств".

Тем временем, по сведениям источников двух телеканалов, на данный момент у следователей нет претензий к Джо Байдену. Они также заявили, что расследование началось еще в 2018 году, до прихода Уильяма Барра на пост генерального прокурора США.

"Существование этого расследования станет непосредственной проверкой обещания Байдена сохранить независимость Министерства юстиции", - отмечает CNN.

Ранее Хантер Байден объявил, что прокуратура штата Делавэр ведет расследование в отношении него, отметив, что "вел дела законно и правильным образом".