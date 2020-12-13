Минюст США запросил информацию о делах Байдена-младшего на Украине

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США в рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена - сына кандидата в президенты США Джо Байдена - запросило информацию, касающуюся, в том числе, работы Байдена-младшего в украинской компании Burisma, сообщило агентство Associated Press.

Всего Минюст затребовал документы от 20 с лишним компаний и организаций, связанных с финансами Хантера Байдена, рассказал агентству на условиях анонимности информированный источник. Министерство интересуется финансовыми вопросами, в том вопросом о том, нарушал ли Хантер Байден и его партнеры налоговые законы и законы об отмывании денег в деловых отношениях с зарубежными странами

Источник отметил, что неясно, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании центральной частью федерального расследования, или же прокуроры просто ищут информацию обо всех источниках его доходов за последние годы. Как сообщалось, Минюст также запросил информацию о деловых отношениях Хантера Байдена с Китаем.

Хантер Байден подтвердил на этой неделе, что прокуратура штата Делавэр ведет в отношении него налоговое расследование.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил должность члена правления в Burisma. В 2016 году Джо Байден, будучи вице-президентом США, потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. В результате Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.