Путин пообещал помощь странам СНГ с вакцинацией от COVID-19

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россия будет оказывать содействие странам СНГ в вакцинации от коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.

На заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции в пятницу Путин сказал, что РФ готова предоставить государствам Содружества препараты "Спутник-V" и "ЭпиВакКорона" для вакцинации населения. Он добавил, что "в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины".

Российский лидер подчеркнул, что Москва намерена продолжать оказывать всемерную помощь по противодействию коронавирусу и преодолению его последствий всем партнерам по СНГ, которые в этом заинтересованы.

Путин отметил, что совместная работа по этому вопросу важна для населения стран СНГ из-за тесных контактов в экономической, гуманитарной сферах и перемещении сотен тысяч граждан между государствами Содружества.