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Нидерланды прекратили авиасообщение с Великобританией из-за COVID-19

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19, сообщает издание The Guardian со ссылкой на нидерландский Минздрав.

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"(Министерство - ИФ) рекомендует как можно сильнее ограничить завоз этого штамма вируса из Соединенного Королевства - при помощи ограничения или контроля за пассажирскими перевозками", - говорится в заявлении министерства.

Власти изучают ситуацию с другими формами транспортного сообщения между двумя странами. В министерстве также сообщили, что в следующие дни Нидерланды вместе с другими странами ЕС рассмотрят способы ограничить риск передачи новой разновидности коронавируса с территории Великобритании.

The Guardian напоминает, что в Нидерландах из-за COVID-19 действует режим всеобщей изоляции - до середины января.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее. Об этих свойствах новой разновидности ранее заявили в ВОЗ.

Власти Шотландии и Уэльса, со своей стороны, также сообщили о планах ужесточения ограничительных мер. В случае с Шотландией это произойдет после Рождества. В Уэльсе локдаун ввели в ночь на воскресенье.

Нидерланды Великобритания коронавирус

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