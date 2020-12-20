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Бельгия приостановит авиарейсы из Великобритании из-за нового COVID-19

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Бельгия с полуночи воскресенья по меньшей мере на 24 часа запретит авиарейсы из Великобритании из-за обнаружения там новой разновидности коронавируса COVID-19, сообщил бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо в эфире телеканала VRT.

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"Мы пока не имеем окончательного мнения", - заявил глава федерального правительства Бельгии, объясняя, что мера предварительно вводится в ожидании выводов ученых, которые заняты изучением вопроса.

Приезжающие из Великобритании, которая и без того относится к "красной зоне" пандемии, будут попадать под бдительное наблюдение, чтобы гарантировать выполнение ими карантинных мер. "Мы предоставим очень ясную информацию всем прибывающим относительно того, чего мы от них ожидаем", - сказал Де Кроо.

Временно приостановлены рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Великобританией. Учитывая, что поезда Eurostar из Великобритании прибывают и во Францию, после чего их пассажиры могут направляться в Бельгию, на всех бельгийских автодорогах из Франции будет усилен превентивный контроль, добавил премьер-министр.

Ранее Нидерланды объявили о запрете авиарейсов из Великобритании из опасения занести на континент новую разновидность коронавируса, считающуюся очень заразной.

Как сообщил накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры в Лондоне, а также на востоке и юго-востоке Англии.

Джонсон пояснил, что во многом принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии новой разновидности коронавируса COVID-19. По словам премьера, он не более опасный, но распространяется быстрее.

Уэльс также с воскресенья ужесточил ограничения, в Шотландии новые меры вводятся сразу после Рождества.

Бельгия Великобритания

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