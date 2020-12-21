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Российский инфекционист не увидел уникальности в британской мутации коронавируса

Российский инфекционист не увидел уникальности в британской мутации коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, но его патогенность серьезно не меняется, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов.

"Вирус мутирует всегда, с высокой скоростью. Сейчас выявлен вариант британский, до этого выявлялся датский - однако в целом летальность вызванного им заболевания не меняется, оставаясь в границах 1-3% в зависимости от того, кто как считает", - сказал он "Интерфаксу".

Еще рано прогнозировать, что новый вариант вируса может стать доминирующим, нужно продолжать его изучать, считает эксперт.

Международный портал медицинской информации Medical Xpress сообщил, что впервые "британский вариант" коронавируса был выявлен еще в сентябре. В ноябре этот штамм вызвал вспышку заболеваемости в Кенте, которая перебросилась на Лондон и Эссекс. Британские ученые отметили, что этот вариант распространяется на 70% быстрее, чем предшествующие штаммы, но нет доказательств, что новый штамм вызывает более высокую летальность или снижает эффективность вакцинации.

Новый штамм имеет 23 отличия, в том числе по способу связывания вируса с клетками человека, некоторые ученые все же полагают, что этого достаточно, чтобы повлиять на эффективность вакцин.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 21 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Великобритания Новосибирск ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов коронавирус Лондон Кент Эссекс

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