Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:17Заразились
на 20.12В России 2 848 377+28 948В мире 76 289 042+616 228

Новую разновидность COVID-19 обнаружили в Англии еще в сентябре

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Новая разновидность коронавируса COVID-19, распространяющаяся быстрее, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, заявила телеканалу Sky News доктор Сьюзан Хопкинс, специалист Службы общественного здравоохранения Англии - исполнительного органа Минздрава Великобритании.

"Вначале она (разновидность - ИФ) была найдена у пациента в сентябре, сказала доктор Хопкинс, а полный геном был расшифрован в октябре", - отмечает Sky News.

По ее словам, вначале специалисты не придали этому значения, поскольку вирусы часто мутируют. Однако к концу ноября были зафиксированы очаги нового типа COVID-19 в графстве Кент, а заболеваемость не снижалась, несмотря на принятые ограничительные меры. В результате правительство было проинформировано 11 декабря об изменении эпидемиологической ситуации.

Хопкинс сообщила, что в основном этот тип COVID-19 зафиксирован в Лондоне и на востоке Англии, однако в небольших количествах он также был выявлен в каждом регионе Англии, в Уэльсе и Шотландии. Исключение составляет Северная Ирландия.

"Аналогичные штаммы нашли в Дании и Австралии, а также очень похожие варианты зафиксировали в ЮАР, Нидерландах и других странах", - добавила она.

С воскресенья локдаун введен в Лондоне, в Восточной и Северо-Восточной Англии. Новые ограничения введены также в Уэльсе, в Шотландии меры ужесточат сразу после Рождества. Решения связаны с распространением новой разновидности коронавируса COVID-19, которая признана более заразной.

Телеканал BBC News со ссылкой на ВОЗ сообщил о выявлении новой разновидности вируса также в Нидерландах, Дании и Австралии.

Позднее Нидерланды, Бельгия и Италия приняли решение прекратить принимать авиарейсы из Великобритании. Также стало известно об аналогичном решении властей Австрии, хотя о точных сроках начала действия мер не сообщалось.

В ФРГ, по данным агентства Associated Press, тоже рассматривается возможность ограничить или отменить рейсы из Великобритании. В Чехии ужесточили карантинные меры в отношении людей, прибывающих в страну с территории Соединенного Королевства.

Хроника коронавируса. Декабрь.

20
Китайские власти планируют к Празднику весны - Новому году по лунному календарю - вакцинировать от коронавируса не менее 50 млн человек. Для вакцинации будут использоваться китайские вакцины от Sinopharm и Sinovac Biotech Ltd.17 декабря. Оперный певец Стефан Сенешаль исполнил рождественские песни из окна своей квартиры в Париже во время частичного локдауна по коронавирусу.16 декабря. В Неаполе на фигуру супергероя комиксов Marvel Халка надели маску.15 декабря. В Лондоне прошел очередной протест против коронавирусных ограничений и принудительной вакцинации.14 декабря. Жители Барселоны добровольно вызвались проверить эффективность нового экспресс-анализа на антитела к коронавирусу. Медики провели экспресс-тест 500 добровольцам, после чего отправили их на бесплатный концерт.11 декабря. В немецком Реннингене в католической церкви святого Мартина рядом с Рождественским вертепом установили увеличенную модель коронавируса.10 декабря. Подвиг медицинских работников в период пандемии коронавируса вдохновляет уличных художников на новые работы. На фото: врач за пределами клиники в Шах-Аламе, Малайзия.9 декабря. Первая партия вакцин Pfizer от COVID-19 прибыла в Израиль. Старт массовой вакцинации в стране запланирован на 20 декабря.8 декабря. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом. 7 декабря. В Берне у Федерального дворца зажгли 5000 свечей в память о жертвах коронавируса в Швейцарии.7 декабря. Гватемала остается страной с наибольшим количеством смертей от COVID-19 в Центральной Америке - 4250 жертв. Следом идут Панама и Гондурас, где около 3100 и 2900 смертей соответственно.4 декабря. Правительство Республики Косово продлило двухнедельный ночной комендантский час.3 декабря. Мастер из Стамбула начал изготавливать серебряные и золотые защитные маски после закрытия своего магазина в первую волну пандемии COVID-19.2 декабря. Большинство туристических мест, включая ночные клубы, снова открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Китайские власти планируют к Празднику весны - Новому году по лунному календарю - вакцинировать от коронавируса не менее 50 млн человек. Для вакцинации будут использоваться китайские вакцины от Sinopharm и Sinovac Biotech Ltd.
Хроника 09 января – 20 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Великобритания коронавирус

Новости по теме

Новости

В Минске на акциях задержали около 100 человек

В Таиланде проверят тысячи человек из-за вспышки COVID под Бангкоком

В Белоруссии задержали студента за распространение данных силовиков

Пандемия коронавируса

Новую разновидность COVID-19 нашли в Нидерландах, Дании и Австралии

"Мисс Беларусь-2008" Хижинкова вышла на свободу после 42 суток ареста

АЭС "Олкилуото" в Финляндии возобновила работу после сбоя

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 декабря

Заболеваемость коронавирусом в США вышла на пик с начала пандемии

Заболеваемость коронавирусом в США вышла на пик с начала пандемии

Белый дом остановил публикацию заявления с обвинениями РФ в кибератаках

Белый дом остановил публикацию заявления с обвинениями РФ в кибератаках

Шотландия введет ограничения против COVID-19 после остальной Британии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');