Новую разновидность COVID-19 обнаружили в Англии еще в сентябре

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Новая разновидность коронавируса COVID-19, распространяющаяся быстрее, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, заявила телеканалу Sky News доктор Сьюзан Хопкинс, специалист Службы общественного здравоохранения Англии - исполнительного органа Минздрава Великобритании.

"Вначале она (разновидность - ИФ) была найдена у пациента в сентябре, сказала доктор Хопкинс, а полный геном был расшифрован в октябре", - отмечает Sky News.

По ее словам, вначале специалисты не придали этому значения, поскольку вирусы часто мутируют. Однако к концу ноября были зафиксированы очаги нового типа COVID-19 в графстве Кент, а заболеваемость не снижалась, несмотря на принятые ограничительные меры. В результате правительство было проинформировано 11 декабря об изменении эпидемиологической ситуации.

Хопкинс сообщила, что в основном этот тип COVID-19 зафиксирован в Лондоне и на востоке Англии, однако в небольших количествах он также был выявлен в каждом регионе Англии, в Уэльсе и Шотландии. Исключение составляет Северная Ирландия.

"Аналогичные штаммы нашли в Дании и Австралии, а также очень похожие варианты зафиксировали в ЮАР, Нидерландах и других странах", - добавила она.

С воскресенья локдаун введен в Лондоне, в Восточной и Северо-Восточной Англии. Новые ограничения введены также в Уэльсе, в Шотландии меры ужесточат сразу после Рождества. Решения связаны с распространением новой разновидности коронавируса COVID-19, которая признана более заразной.

Телеканал BBC News со ссылкой на ВОЗ сообщил о выявлении новой разновидности вируса также в Нидерландах, Дании и Австралии.

Позднее Нидерланды, Бельгия и Италия приняли решение прекратить принимать авиарейсы из Великобритании. Также стало известно об аналогичном решении властей Австрии, хотя о точных сроках начала действия мер не сообщалось.

В ФРГ, по данным агентства Associated Press, тоже рассматривается возможность ограничить или отменить рейсы из Великобритании. В Чехии ужесточили карантинные меры в отношении людей, прибывающих в страну с территории Соединенного Королевства.