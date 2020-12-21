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Британия и Евросоюз не успели завершить переговоры по Brexit

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Переговорщики от Великобритании и ЕС не успеют до конца дня завершить работу над соглашением об отношениях после Brexit, сообщила газета The Guardian со ссылкой на источник.

По ее информации, стороны добились прогресса по главной остающейся проблемной теме – правилах рыбной ловли, однако переговорный процесс все же не завершили. По брюссельскому времени, до конца воскресенья остается около полутора часов.

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Команды продолжат переговоры в понедельник, несмотря на отказ Европарламента голосовать по соглашению, если его не заключат до воскресенья.

По информации he Guardian, Европарламент может не проголосовать по соглашению до конца года из-за срыва сроков. Есть риск, что соглашение не будет действовать первые несколько недель нового года, даже если стороны договорятся.

В конце 2020 года завершается переходный период, и с 1 января Великобритания окончательно покинет ЕС. Сейчас переговорщики стремятся заключить соглашение, которое будет регулировать отношения обеих сторон после Brexit.

Евросоюз Великобритания Brexit

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