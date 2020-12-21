Рынки акций Европы упали на новостях о новом штамме коронавируса

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы заметно снизились по итогам торгов в понедельник на новостях об обнаружении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 2,33% и составил 386,69 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,73%, германский DAX - на 2,82%, французский CAC 40 - на 2,43%, итальянский FTSE MIB - на 2,57%. Испанский IBEX 35 потерял 3,08%.

Дневное падение французского и итальянского индикаторов стало максимальным с 28 октября, отмечает Trading Economics.

Британские власти с воскресенья ввели максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавируса. Многие европейские страны заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Ухудшение эпидемиологической ситуации может осложнить переговоры между Лондоном и Евросоюзом о будущем их отношений после Brexit, пишет CNBC. Переговорщики от Великобритании и ЕС в воскресенье вечером не сумели завершить согласование соглашения, регулирующего отношения между сторонами после Brexit.

По информации Bloomberg, сторонам ещё нужно решить вопрос о допуске европейских рыболовецких судов в британские воды. Второй остающийся вопрос - тема ограничений на госсубсидии бизнесу. В случае невозможности урегулировать все вопросы, касающиеся торговли, с 1 января стороны будут торговать друг с другом по установленным ВТО правилам. Это, как ожидается, станет ударом по многим компаниям.

Тем временем лидеры Конгресса США в воскресенье согласовали пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии и предоставлению долгожданной помощи в борьбе с коронавирусом в размере $900 млрд, сообщают американские СМИ.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в понедельник рекомендовало разрешить использование в ЕС вакцины от коронавируса COVID-19 разработки компаний Pfizer и BioNTech. Ожидается, что вакцинация в ЕС начнется до конца текущего года.

Акции авиакомпаний в понедельник подешевели на сообщениях о новом штамме коронавируса. Котировки бумаг авиагруппы International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, упали почти 8%.

Цена бумаг немецкого туроператора TUI AG снизилась на 1,1%. Рыночная стоимость круизного оператора Carnival Plc уменьшилась на 5,6%.

Акции Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) Plc подешевели на 5%. Британо-голландская компания продает долю в 26,25% в проекте Queensland Curtis LNG австралийскому подразделению Global Infrastructure Partners за $2,5 млрд. Помимо этого, Shell предупредила о разовых списаниях в размере от $3,5 млрд до $4,5 млрд в четвертом квартале 2020 года в связи с обесцениванием некоторых активов, а также реструктуризацией операций.

Стоимость бумаг Vodafone Group Plc снизилась на 3,2%. Британский оператор мобильной связи сообщил о прекращении переговоров с Saudi Telecom Co. о продаже своей 55%-ной доли в египетской Vodafone Egypt за $2,4 млрд.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции ирландского производителя строительных материалов Kingspan Group Plc, которые подорожали на 6,9%.