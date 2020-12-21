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Узбекских мигрантов будут прививать "Спутником V" перед поездкой в РФ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Узбекистан заказал 1 млн доз вакцины "Спутник V" против коронавируса для трудовых мигрантов, планирующих уехать работать в Россию, сообщил в понедельник журналистам посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

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"Подписано соглашение о поставках 1 миллиона доз препарата для вакцинирования выезжающих на заработки в Россию трудовых мигрантов", - сказал Тюрденев в ходе пресс-конференции по итогам 2020 года.

Он сообщил, что в 2021 году планируется "заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКороны".

В начале декабря министр промышленности и торговли России Денис Мантуров лично доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Спутник V" и передал их узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для регистрации и запуска промышленного производства вакцины в Узбекистане.

Хроника 09 января – 21 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Узбекистан Россия коронавирус Спутник V

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