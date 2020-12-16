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Власти Москвы сообщили о нехватке 10 тыс. строителей из-за пандемии

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - На декабрь на стройках Москвы не хватает около 10 тысяч рабочих, сообщил журналистам в среду руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"Это только на строительных площадках, без учета инженеров, специалистов смежных отраслей и производств", - уточнил он.

Глава департамента напомнил, что в Москве несмотря на пандемию ведется активное строительство различных объектов.

"На самом деле вопрос нехватки рабочих - системный, и решать его надо комплексно, повышая уровень оплаты труда и улучшая условия труда", - подчеркнул глава департамента.

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По его мнению, необходимо повышать престиж профессии. "Надо уделять внимание вопросам профессионального образования, вовлечению молодежи в отрасль и повышению престижа строительных специальностей. Сегодня молодым людям проще пойти разносчиком пиццы работать, а не на стройку. Надо менять отношение к строителям", - заявил Загрутдинов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что нехватка трудовых ресурсов на российских стройках принимает угрожающие масштабы. Минстрой России обратился к правительству с предложением о точечном ввозе трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья на стройки крупных застройщиков, чтобы избежать смещения сроков строительства.

Замглавы ведомства Никита Стасишин отметил, что такое решение прорабатывается совместно с Роспотребнадзором и Федеральной миграционной службой.

Москва

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