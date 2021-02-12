МИД Белоруссии назвал возможные сроки встречи Путина и Лукашенко

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российско-белорусский саммит может состояться в конце февраля, сообщил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Его цитирует телеграм-канал Всебелорусского народного собрания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что готовится встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, но добавил, что называть темы их беседы еще рано. Также он не назвал даты переговоров.

До заявления Пескова "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщил, что Лукашенко в рамках визита в Сочи, который должен пройти до конца февраля, попросит Россию о выделении еще одного кредита в размере более $3 млрд за счет остатка средств ранее предоставленного кредита на строительство БелАЭС.

В Минфине Белоруссии "Интерфаксу" опровергли такую возможность.