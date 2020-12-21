Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Еврокомиссия одобрила к применению вакцину Pfizer против COVID-19

Еврокомиссия одобрила к применению вакцину Pfizer против COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) в понедельник дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer Inc и BioNTech, говорится в коммюнике ЕК.

"Сегодня Европейская комиссия предоставила условное разрешение на торговлю вакциной от COVID-19, разработанной BioNTech и Pfizer - первой вакциной, разрешенной для применения в ЕС", - говорится в документе.

В заявлении указано, что разрешение на применение препарата было принято на основе положительных рекомендаций со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое провело всеобъемлющее исследование безопасности и эффективности препарата. Также решение было заверено государствами-членами ЕС, отмечается в коммюнике.

В миреВакцина от коронавируса компании Pfizer вызвала аллергию у пяти человекЧитать подробнее

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это решение "важным этапом в истории европейского успеха"."Она (вакцина - ИФ) будет доступной во всех странах ЕС в одно и то же время, на одних и тех же условиях", - написала она в твиттере.

В понедельник EMA рекомендовало разрешить использование в ЕС вакцины от коронавируса COVID-19 разработки компаний Pfizer и BioNTech.

Ранее сообщалось, что при положительном заключении EMA вакцинация в ЕС может начаться 27 декабря.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США ранее также одобрило применение вакцины Pfizer и BioNTech. Эффективность этого препарата по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

Компании сообщали, что вакцина должна храниться при температуре минус 70 градусов по Цельсию (плюс-минус 10 градусов). Для этого "компания разработала специальную тару для транспортировки с регулируемым температурным режимом, которая может поддерживать требуемые условия хранения вакцины в течение продолжительного времени". Поясняется, что такую температуру тара может поддерживать в течение 10 дней, "что позволит доставлять вакцину по всему миру". Отмечается, что "после размораживания флакон с вакциной можно хранить до пяти дней в охлажденных условиях - от двух до восьми градусов по Цельсию".

ЕС Еврокомиссия коронавирус Pfizer Inc BioNTech

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 21 декабря

В США началась COVID-вакцинация препаратом компании Moderna

Генпрокуратура Белоруссии завела дела против Тихановской и членов Коордсовета

Генпрокуратура Белоруссии завела дела против Тихановской и членов Коордсовета

Минск получит 1-й транш российского кредита в $0,5 млрд до конца года

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Узбекских мигрантов будут прививать "Спутником V" перед поездкой в РФ

Brent подешевела ниже $50 за баррель

РФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

РФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря
Пандемия коронавируса

АТОР счел весьма вероятным прекращение авиасообщения с Великобританией

АТОР счел весьма вероятным прекращение авиасообщения с Великобританией

Прилетевшим из Великобритании в Германию не разрешили покинуть аэропорты

Прилетевшим из Великобритании в Германию не разрешили покинуть аэропорты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');