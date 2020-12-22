В ЕС разработают единый подход к сертификатам о вакцинации от COVID-19

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) считают, что единый подход к фармаконадзору и к надежным и поддающимся проверке сертификатам о вакцинации в ЕС может укрепить успех программ вакцинации в государствах-членах и доверие граждан к этому процессу.

Главы государств и правительств стран ЕС на своем саммите 10 декабря поручили Еврокомиссии "разработать скоординированный подход к сертификатам о вакцинации", отмечалось в заключительном документе Европейского совета.

"Доказательство вакцинации должно быть доступно с момента начала вакцинации. Сертификаты о вакцинации могут быть полезны, например, в контексте путешествия, показывая, что человек был вакцинирован и, следовательно, может не нуждаться в тестировании и карантине по прибытии в другую страну", - отмечается в обширном справочном материале Европейской комиссии "Вопросы и ответы: вакцинация против COVID-19 в ЕС".

В рубрике, посвященной сертификации, сказано: "Еврокомиссия и государства-члены вместе с ВОЗ работают над сертификатами о вакцинации. Эта работа включает минимальный набор данных, в том числе уникальный идентификатор, для каждой отдельной вакцинации, что упростит выдачу сертификатов и мониторинг вакцинации во всей Европе с момента разрешения вакцины против COVID-19".

В справке ЕК также отмечается, что в процессе этой работы будет учитываться и дополняться соответствующий опыт ВОЗ.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии заявил "Интерфаксу", что в Евросоюзе изучаются все возможности возвращения к нормальной жизни при обеспечении защиты граждан от COVID-19 разными методами, включая применение сертификатов о вакцинациях.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 21 декабря рекомендовало разрешить использование в ЕС вакцины против коронавируса COVID-19 разработки компаний Pfizer и BioNTech. В тот же день Европейская комиссия Еврокомиссия дала разрешение на экстренное применение этой вакцины.

"Таким образом, вакцинация может начаться одновременно в Европейском союзе 27, 28 и 29 декабря. Это очень хороший способ завершить этот трудный год и, наконец, начать переворачивать страницы про COVID-19", - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после принятия решения ЕК о выпуске вакцины на рынок ЕС.