Европейский регулятор одобрил вакцину Pfizer для использования в ЕС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует разрешить использование в ЕС вакцины от коронавируса COVID-19 разработки компаний Pfizer и BioNTech.

"EMA рекомендует предоставить условное разрешение на торговлю вакциной Comirnaty, разработанной BioNTech и Pfizer, для предотвращения заболевания коронавирусом COVID-19 у людей в возрасте от 16 лет", - говорится в пресс-релизе агентства, распространенном в понедельник.

В документе говорится, что рекомендации EMA "открывают возможности для разрешения на торговлю Европейской комиссией вакциной от COVID-19 в ЕС".

Отмечается, что комитет EMA по лекарствам пришел к такому выводу на основе "существенно надежных данных по поводу качества, безопасности и эффективности вакцины".

"Сегодняшние положительные новости являются важным шагом вперед в нашей борьбе с этой пандемией, которая вызвала страдания и создала проблемы для стольких людей", - заявила исполнительный директор EMA Эмер Кук.

Кроме того, Кук заявила, что нет оснований полагать, что данная вакцина не будет эффективна против нового штамма COVID-19, обнаруженного в Великобритании.

"На данный момент нет доказательств предполагать, что эта вакцина не сработает против нового штамма", - подчеркнула она, добавив, что несмотря на рекомендацию разрешить применение препарата, работа агентства "на этом не останавливается".

"Мы продолжим собирать и анализировать данные по безопасности и эффективности вакцины, чтобы защитить людей, принимающих вакцину в ЕС", - сказала Кук.

В свою очередь, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала скорое решение ЕК по разрешению вакцины BioNTech/Pfizer для ЕС после положительного заключения ЕМА.

"Это решающий момент в наших усилиях по обеспечению европейцев безопасными и эффективными вакцинами! EMA только что опубликовало положительное научное мнение о вакцине BioNTech/Pfizer", - написала глава ЕК в твиттере в понедельник.

"Теперь будем действовать быстро. Я ожидаю решения Европейской комиссии к вечеру", - сообщила фон дер Ляйен.

Ранее она объявляла, что при положительном заключении EMA вакцинация в ЕС может начаться 27 декабря. 17 декабря было распространено ее заявление о том, что власти ЕС приступят к вакцинации населения от коронавируса 27-29 декабря.

"Это ключевой момент для Европы. 27, 28 и 29 декабря вакцинация начинается по всему ЕС. Мы защитим наших сограждан вместе", - пообещала глава Еврокомиссии, имея в виду вакцину BioNtech/Pfizer.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Эффективность данного препарата по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

Согласно информации британского здравоохранения, новый штамм COVID-19 на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный. Кроме того, пока неясно, как он реагирует на вакцины против коронавируса.