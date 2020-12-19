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Вакцина от коронавируса компании Pfizer вызвала аллергию у пяти человек

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - У пяти человек, привитых разработанной компаниями Pfizer и BioNTech вакциной, выявлена аллергическая реакция, сообщил журналистам представитель американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс.

По его словам, аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество полиэтиленгликоль, которое входит в состав обеих одобренных в США вакцин - Pfizer и Moderna.

В настоящее время FDA изучает вопросы, связанные с аллергией при вакцинировании, отметил Маркс.

СМИ обратили внимание, что описанная аллергическая реакция схожа с двумя случаями, о которых сообщалось на прошлой неделе в Великобритании, которая также приступила к вакцинированию населения с вакциной Pfizer/BioNTech.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 19 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус Pfizer BioNTech

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