Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:16Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Джонсон отказался продолжить в 2021 году переговоры с ЕС по Brexit

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отклонил просьбы законодателей от британской Консервативной партии продлить на 2021 год переговоры с Брюсселем по поводу будущих отношений сторон после Brexit, сообщает в понедельник газета The Guardian.

В миреБритания и Евросоюз не успели завершить переговоры по BrexitБритания и Евросоюз не успели завершить переговоры по BrexitЧитать подробнее

"Наша позиция по переходному периоду ясна. Он закончится 31 декабря. Наше решение не изменится", - цитирует издание представителя Джонсона.

Он отметил, что переговоры с Евросоюзом по-прежнему идут сложно.

"Мы уже говорили, что нам нужно будет ратифицировать какое-либо соглашение до 1 января. Лидер партии считает нужным созвать парламент, чтобы дать законодателям право голоса", - добавил представитель премьер-министра.

Британский премьер Борис Джонсон ранее в декабре заявлял, что британцам следует готовится к вероятному выходу из ЕС без заключения соглашения о дальнейших отношениях Лондона с Брюсселем. Он подчеркивал, что "сторонам не удастся заключить соглашение, если ЕС не пойдет на существенное изменение своей позиции".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в декабре также констатировала, что между сторонами остаются серьёзные разногласия.

На прошлой неделе представители Европарламента заявили, что готовы собраться на внеочередную пленарную сессию в конце декабря, если до 20 декабря будет заключено соглашение о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией, и рассмотреть его на предмет одобрения.

Брюссель и Лондон стремятся до конца года согласовать соглашение, регулирующее их дальнейшие взаимоотношения. В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС.

Без такого соглашения торговля через пролив Ла-Манш будет проводиться в соответствии с правилами ВТО, и будут введены пошлины на товары. Могут возникнуть трудности и в других сферах.

Великобритания Борис Джонсон Brexit

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 21 декабря

Еврокомиссия одобрила к применению вакцину Pfizer против COVID-19

Еврокомиссия одобрила к применению вакцину Pfizer против COVID-19

В США началась COVID-вакцинация препаратом компании Moderna

Генпрокуратура Белоруссии завела дела против Тихановской и членов Коордсовета

Генпрокуратура Белоруссии завела дела против Тихановской и членов Коордсовета

Минск получит 1-й транш российского кредита в $0,5 млрд до конца года

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Узбекских мигрантов будут прививать "Спутником V" перед поездкой в РФ

Brent подешевела ниже $50 за баррель

РФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

РФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря
Пандемия коронавируса

АТОР счел весьма вероятным прекращение авиасообщения с Великобританией

АТОР счел весьма вероятным прекращение авиасообщения с Великобританией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');