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Армянские адвокаты решили присоединиться к антиправительственным акциям

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Палата адвокатов Армении выступила за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав его "источником угрозы государственности".

На своей странице в фейсбуке председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян сообщил, что во вторник, 22 декабря, он и его коллеги шествием направятся от здания Палаты к парламенту и генеральной прокуратуре.

"Мы передадим председателю парламента Армении требование о снятии режима военного положения и объявлении недоверия премьер-министру. От депутатов, которые являются адвокатами, мы потребуем покинуть правящую фракцию "Мой шаг". В генеральную прокуратуру мы представим заявление о совершении преступления", - отметил Зограбян.

"Угроза потери нашей государственности заставила нас выйти на протест и как можно быстрее освободиться от источника этой угрозы - премьер-министра и его команды", - сообщил он.

Во вторник с 12:00 оппозиция Армении планирует крупномасштабные акции протеста, забастовки, перекрытие дорог, установление палаток. В 15:00 запланирован большой митинг оппозиции.

Очередное обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября. 10 ноября Пашинян, Алиев и президент РФ Владимир Путин приняли заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. С тех пор в Армении продолжаются протесты с требованием отставки Пашиняна. Оппозиция потребовала от Генпрокуратуры до 21 декабря обвинить премьера Армении в госизмене.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

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Армения Азербайджан Нагорный Карабах Никол Пашинян Ара Зограбян

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