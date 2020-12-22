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В Армении протестующие перекрыли две междугородние трассы

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался во вторник на главной площади Республики в центре Еревана, рядом со зданием правительства.

Ряд автодорог, ведущих к площади, перекрыты демонстрантами, полиция пытается переговорами освободить проезжую часть.

На площади находятся многочисленные полицейские.

"У нас одно требование – отставка сидящего в том здании человека, приклеившегося к креслу премьера. Он человек, который потерял родину", - сказал на митинге представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

Между тем, член оппозиционной партии "Отечество" Арсен Бабаян заявил журналистам, что "если не в течение часов, то минимум нескольких дней Пашинян не будет сидеть в кресле премьер-министра".

По сообщению местных СМИ, которые распространили также видеокадры, граждане грузовиками перекрыли автотрассу из городов Ванадзор и Иджеван (родной город Пашиняна - ИФ) на севере республики в Ереван.

Увольняются высокопоставленные полицейские

Между тем, в знак несогласия с проводимой Пашиняном политикой подал в отставку заместитель командующего специального батальона "красных беретов" полиции Еревана Хачик Товмасян, заявил на митинге Гегам Манукян. Информацию подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.

О причинах отставки не сообщается.

Подразделения "красных беретов" активно участвуют в разгонах различных акций протестов.

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Манукян также сообщил, что заявление об отставке представил и заместитель командующего внутренними войсками полиции Армении полковник Самвел Акопян.

Забастовка сотрудников метро

Большинство сотрудников Ереванского метрополитена объявили забастовку и присоединились к акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщают местные СМИ

Об этом также сообщил на митинге во вторник в Ереване представитель партии "Дашнакцутюн" Манукян. "Большинство работников административного блока метрополитена Еревана объявили забастовку. Они сейчас здесь", - сказал он.

По его словам, машинисты не смогли присоединиться к забастовке из-за действий полиции, контролирующих их передвижения.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении военного конфликта (обострился 27 сентября) и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также о передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. С тех пор в Армении продолжаются протесты с требованием отставки Пашиняна. Оппозиция также потребовала от Генпрокуратуры до 21 декабря обвинить премьера Армении в госизмене.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Армения Никол Пашинян

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