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Пашиняна попытались не пустить на траурное мероприятие

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек, в том числе родные погибших в карабахской войне военнослужащих, собрались в пантеоне воинского захоронения "Ераблур", чтобы не пустить премьер-министра Армении Никола Пашиняна на его территорию.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", полиция пытается не допустить столкновений, удерживая родных военных и противников Пашиняна.

Полицейские силой обеспечили проход для главы правительства.

Премьер Армении в субботу возглавил траурное шествие от здания правительства к пантеону "Ераблур".

Ранее ряд матерей погибших военнослужащих выступили с заявлениями в прессе, отметив, что не пустят Пашиняна на территорию пантеона, считая его "главным виновным за поражение в войне, неумелое руководство, гибель их детей".

В Армении с 19 по 21 декабря объявлен трехдневный траур.

Армения Никол Пашинян Нагорный Карабах

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