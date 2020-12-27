В охваченной боевыми действиями ЦАР состоятся президентские выборы

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В Центральноафриканской республике (ЦАР) на фоне политической напряженности в воскресенье пройдут президентские и парламентские выборы.

Фаворит борьбы за пост президента ЦАР - действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Его главным политическим оппонентом считается бывший президент Франсуа Бозизе, однако он не был допущен до участия в выборах. Против Бозизе действуют санкции ООН в связи с данными об оказанной им поддержке военизированных группировок, обвиняемых в преступлениях против человечности.

В этой ситуации наиболее серьезным соперником действующего президента считается экономист Анисе-Жорж Дологеле. В общей сложности, Конституционный суд ЦАР утвердил 17 кандидатов на пост президента.

Примерно две трети территории ЦАР заняты различными мятежными группировками. 18 декабря три из них объявили об объединении и начали наступление на контролируемую властями страны столицу ЦАР Банги. Представитель миротворческой мисси ООН в ЦАР Владимир Монтейро сначала заявлял, что продвижение мятежников удалось остановить на нескольких направлениях. А в среду миротворцы совместно с армией ЦАР вытеснили военизированные формирования из четвертого по значимости города страны - Бамбари.

В середине этой недели мятежники объявили о прекращении огня на несколько дней и призвали власти тоже прекратить боевые действия, а также - перенести выборы на более поздний срок. В Банги отвергли эти требования, в результаты чего в четверг боестолкновения возобновились, а в пятницу наблюдалась значительная активизация боевых действий.

Власти ЦАР убеждены, что за наступлением мятежников стоит именно Бозизе, однако в партии отставного президента эти обвинения отвергли.

Ранее в декабре ЕС, Франция, США, Россия и Всемирный банк в совместном коммюнике призвали мятежников и Бозизе сложить оружие.

По информации западных СМИ, во главе нескольких мятежных группировок стоит организация "Объединение за мир в Центральной Африке" (UPC), которая располагается недалеко от города Боссембеле. Там же базируются основные силы повстанцев. Крупнейшую поддерживающую оппозицию военизированную группировку, объединившуюся под флагом "Коалиции патриотов за перемены" (CPC), по данным СМИ, действительно возглавляет именно Бозизе.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам Дениз Браун призвала мятежников прекратить бои в преддверии выборов.

"Я призываю вооруженные формирования немедленно прекратить все нападения на гуманитарный персонал, соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права и защищать гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру", - цитирует Браун пресс-служба ООН.

Во вторник МИД РФ подтвердил, что Москва направила в Центральноафриканскую республику 300 военных инструкторов и уведомила об этом профильный комитет СБ ООН.

"Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление передано российской стороной в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР", - говорилось в сообщении на сайте МИД России.

Также подкрепления в ЦАР в рамках двусторонних договоренностей недавно направила Руанда.

Россия и раньше активно присутствовала в ЦАР. В частности, газета "Фигаро" отмечает, что президент ЦАР Фостен Арканж Туадера давно доверил обеспечение своей безопасности телохранителям, нанятым российскими частными военными компаниями. Кроме того, инструкторы из РФ занимаются подготовкой военнослужащих ЦАР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что в Кремле серьезно обеспокоены поступающей из ЦАР информацией о мятеже. "Безусловно, мы отслеживаем ситуацию, получаем информацию оттуда и анализируем ее. Та информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности", - сказал Песков.

У представителя Кремля поинтересовались судьбой российских военных советников, находящихся в ЦАР и спросили, существует ли угроза их жизням. "Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни кого-то из россиян нет, но мы, в том числе и поэтому, очень внимательно отслеживаем поступающие оттуда новости", - ответил он.