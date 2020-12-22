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Главный инфекционист США и глава Минздрава привились от COVID-19

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Главный инфекционист США Энтони Фаучи и министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар прошли вакцинацию от COVID-19, сообщает CNBC.

Вместе с Фаучи и Азаром вакцинацию прошли и другие чиновники системы здравоохранения. Все они получили дозу вакцины от компании Moderna.

"Я призываю всех, кто имеет возможность, сделать прививку от коронавируса, которая положит конец пандемии, а мы смогли защитить страну", - цитирует USA Today слова Фаучи.

Ранее Фаучи, которому недавно исполнилось 80 лет, заявлял, что сделает прививку публично для укрепления доверия граждан к вакцине.

"Я собираюсь сделать прививку, как только смогу. Я надеюсь, что это произойдет в течение следующих нескольких дней к началу следующей недели", - заявлял он в пятницу в эфире NBC.

Ряд политиков США уже получили первую из двух доз вакцины против коронавируса. Среди них - спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

Вице-президент Майк Пенс сделал прививку публично на мероприятии в Белом доме в пятницу, а избранного президента Джо Байдена вакцинировали в понедельник, причем процесс демонстрировался в прямом эфире.

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом осенью, пока прививаться не будет.

На прошлой неделе в США стартовала массовая вакцинация препаратом компаний Pfizer и BioNTech, эффективность которого по итогам финальных клинических испытаний составила 95%.

В этот понедельник в США стартовала вакцинация препаратом компании Moderna, его эффективность оценивают в 94,1%.

Экстренное использование данных вакцин было одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

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