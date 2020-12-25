Трамп заявил о миллионе американцев, получивших первую дозу COVID-вакцины

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что первую дозу вакцины от коронавируса COVID-19 получили уже более 1 миллиона человек в Соединенных Штатах.

"Более миллиона американцев уже получили вакцину против китайского вируса - рекордные темпы!" - написал Трамп в твиттере.

В своем видеообращении к согражданам, также опубликованном в его твиттере, президент США назвал вакцину от коронавируса "рождественским чудом".

Трамп часто называет новый коронавирус "китайским вирусом", акцентируя внимание на стране его происхождения. Президент США и его сторонники не раз обвиняли Китай в сокрытии данных о начале распространения инфекции и недостаточных действиях по предотвращению пандемии.

Ранее в декабре в США начали применять первые две вакцины от коронавируса. Первой разрешение от властей получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech, второй - вакцина от Moderna. Оба препарата для выработки устойчивого иммунитета необходимо вводить дважды.