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Первые после ослабления ограничений паромы прибыли из Великобритании во Францию

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пассажиры, прибывшие на пароме из Великобритании, сошли на берег во французском порте Кале, сообщает в среду газета The Guardian.

Первый после ослабления ограничений на въезд пассажирский паром отправился из британского порта Дувр и прибыл во Францию около 3:30 утра по местному времени (6:30 по московскому). Следом за ним в Кале направился еще один паром.

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Ожидается, что Евротоннель для грузоперевозок между Францией и Великобританией возобновит работу с 7:00 утра по британскому времени (10:00 по московскому).

В воскресенье ряд стран, в том числе Франция, начали закрывать границы для прибывающих из Великобритании после того, как было объявлено об ужесточении связанных с новым штаммом COVID-19 ограничений в Лондоне и Южной Англии. Предполагается, что новый штамм способен распространяться гораздо быстрее "классического" COVID-19.

Накануне французское правительство объявило об ослаблении ограничений. Французы, граждане ЕС, а также британцы и граждане третьих стран, являющиеся резидентами во Франции, смогут со среды вернуться на французскую территорию, предъявив отрицательный тест на COVID-19.

Великобритания Франция Кале

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