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Доллар подешевел на 17 копеек

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Доллар дешевеет, а евро дорожает на "Московской бирже" в среду утром.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,74-75,85 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 17 копеек, до 75,74 рубля. Евро подорожал на три копейки до 92,25 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 7,2 копейки к уровню закрытия вторника, до 83,18 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,02 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 18,26 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов вслед за движением доллара и евро на глобальном рынке. Доллар после сильного роста накануне возобновил небольшое снижение к большинству мировых валют, в том числе к евро. Ранее спрос на доллар как защитный актив усилился из-за сообщений о появлении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Новый, более заразный штамм COVID-19, о котором ранее сообщила Великобритания, уже обнаружен в Германии, Франции и Швейцарии. Более 40 стран приостановили или ограничили авиасообщение с Британией, фактически изолировав эту страну, отметил Bloomberg.

Конгресс США в понедельник после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

Теперь законопроект поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Он уже потребовал от Конгресса внести поправки в программу поддержки экономики. Одобренный законодателями вариант предусматривает прямые выплаты гражданам в размере $600, но Трамп настаивает на увеличении выплат.

"Я требую от Конгресса внести поправки в этот закон и повысить смехотворно низкую сумму в $600 до $2 тыс. или $4 тыс. на супругов. Я также прошу Конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе и направить мне подходящий законопроект", - заявил Трамп.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы готовы обсудить увеличение стимулирующих выплат с $600 до $2 тыс., как того хочет Трамп.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду на опасениях о том, что распространение новой разновидности коронавируса и вводимые в связи с этим в Европе ограничительные меры еще больше ослабят и без того невысокий спрос.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,2% - до $49,48 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 1,21% - до $46,45 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил, что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 2,7 млн баррелей.

Московская биржа США API Конгресс Дональд Трамп коронавирус Великобритания Brent WTI

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