Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

Служба здравоохранения Великобритании призвала отложить выход из ЕС на месяц

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Национальная служба здравоохранения Великобритании призвала премьер-министра страны Бориса Джонсона отложить окончательный выход из ЕС еще на месяц, потому что это может плохо сказаться на здоровье пациентов во время кризиса с COVID-19, сообщает газета The Guardian.

"Тема работы Национальной службы здравоохранения, возможно, и не рассматривается за столом переговоров по Brexit, но разрушительные волны от отсутствия соглашения с ЕС могут сильно ударить по нашей способности работать... С учетом, что мы в нескольких днях от "пропасти", мы призываем вас продлить переходный период на месяц", - говорится письме конфедерации национальной службы здравоохранения.

По мнению авторов письма, дополнительный месяц "позволит Национальной службе здравоохранения продолжить фокусироваться на борьбе с пандемией, не имя дело с разрушительными последствиями в результате выхода без соглашения".

В миреДжонсон назвал Brexit без соглашения с ЕС самым вероятным исходомЧитать подробнее

Если Великобритания 1 января окончательно выйдет из ЕС без соглашения о дальнейших отношениях, британскому здравоохранению придется быстро провести существенные изменения из-за введения новых правил и руководств.

Представитель британского правительства, в свою очередь, заявил, что система здравоохранения после завершения переходного периода сможет работать без каких-либо проблем.

В Великобритании ранее обнаружили новый штамм коронавируса. Он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

В субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие - четвертого уровня - ограничения на передвижение жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.

Великобритания Борис Джонсон Brexit

Новости по теме

Новости

Лавров пообещал ответ на новые санкции США

Власти США подали иск против Walmart из-за усиления опиоидного кризиса

Пандемия коронавируса

Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется минимум 8 месяцев

Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется минимум 8 месяцев

Илон Маск рассказал, как предложил Тиму Куку купить Tesla

Илон Маск рассказал, как предложил Тиму Куку купить Tesla
Навальный попал в больницу

Lancet опубликовал отчет Charite о лечении Навального

Lancet опубликовал отчет Charite о лечении Навального

Рябков заявил о регулярных кибератаках с американских серверов

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 78 млн

Что случилось этой ночью: среда, 23 декабря

Еще несколько стран закрыли въезд из Великобритании

Еще несколько стран закрыли въезд из Великобритании

Дипломаты РФ и КНР в ООН иронично попрощались с покидающим СБ постпредом ФРГ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');