Служба здравоохранения Великобритании призвала отложить выход из ЕС на месяц

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Национальная служба здравоохранения Великобритании призвала премьер-министра страны Бориса Джонсона отложить окончательный выход из ЕС еще на месяц, потому что это может плохо сказаться на здоровье пациентов во время кризиса с COVID-19, сообщает газета The Guardian.

"Тема работы Национальной службы здравоохранения, возможно, и не рассматривается за столом переговоров по Brexit, но разрушительные волны от отсутствия соглашения с ЕС могут сильно ударить по нашей способности работать... С учетом, что мы в нескольких днях от "пропасти", мы призываем вас продлить переходный период на месяц", - говорится письме конфедерации национальной службы здравоохранения.

По мнению авторов письма, дополнительный месяц "позволит Национальной службе здравоохранения продолжить фокусироваться на борьбе с пандемией, не имя дело с разрушительными последствиями в результате выхода без соглашения".

Если Великобритания 1 января окончательно выйдет из ЕС без соглашения о дальнейших отношениях, британскому здравоохранению придется быстро провести существенные изменения из-за введения новых правил и руководств.

Представитель британского правительства, в свою очередь, заявил, что система здравоохранения после завершения переходного периода сможет работать без каких-либо проблем.

В Великобритании ранее обнаружили новый штамм коронавируса. Он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

В субботу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие - четвертого уровня - ограничения на передвижение жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что принял решение о локдауне, учитывая распространение в Англии нового штамма COVID-19.