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Переговоры ЕС - Великобритания продлятся всю ночь

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер написал в ночь на четверг в твиттере, что переговоры о будущих отношениях Евросоюза и Великобритании будут продолжаться ночью.

"Работа по Brexit будет продолжаться всю ночь. На этом этапе всем наблюдающим за Brexit рекомендуется немного поспать. Надеюсь, завтра утром будет ранний старт ...", - предположил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Ранее, уже поздним вечером в среду, намекая на затяжной процесс, он сообщил в твиттере о том, что команды переговорщиков заказали на место работы пиццу.

Накануне европейские СМИ сообщали со ссылками на дипломатические источники о приближении сторон к успешному завершению переговоров и якобы уступках британской стороны, в частности, по рыболовству, хотя никакой официальной информации от институтов ЕС не поступало.

Некоторые издания, например Financial Times, допускали, что Брюссель и Лондон могут уже в среду заключить соглашение.

В свою очередь газета The Independent со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, написала, что достижение соглашения по дальнейшим отношениям сторон до 1 января "неизбежно", и это может произойти либо в среду, либо в четверг.

При этом дипломат уточнил, что странам-членам ЕС при таком развитии событий придется утвердить временное применение соглашения с 1 января 2021 года, поскольку для его ратификации Европарламентом недостаточно времени.

Брюссель и Лондон стремятся до конца года согласовать соглашение, регулирующее их дальнейшие взаимоотношения. В конце 2020 года истекает так называемый переходный период, и, таким образом, Великобритания с 1 января 2021 года завершит процесс выхода из ЕС.

Без такого соглашения торговые отношения сторон будут строиться в соответствии с правилами ВТО, будут введены пошлины и квоты на товары. Не исключены осложнения и в других сферах.

Евросоюз Великобритания Brexit

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