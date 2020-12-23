Журналистка и член совета оппозиции задержана в Белоруссии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Член основного состава Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Ксения Луцкина задержана на 72 часа по делу Пресс-клуба, сообщил журналистам пресс-секретарь КС Антон Родненков в среду.

"Ксения Луцкина смогла связаться с отцом. Она сообщила, что задержана на 72 часа по делу Пресс-клуба. Завтра адвокат будет пытаться созвониться со следователем", - уточнил Родненков.

Луцкина перестала выходить на связь во вторник, 22 декабря. Перед этим она отправила экстренное сообщение.

В Белорусской ассоциации журналистов напомнили, что Луцкина - одна из тех журналистов, которые уволились из "Белтелерадиокомпании" после президентских выборов.

По информации незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", представители Пресс-клуба Юлия Слуцкая (основатель Press club Belarus), Алла Шарко (программный директор), Сергей Ольшевский (директор), Сергей Якупов (программный директор академии пресс-клуба) задержаны на 72 часа. У всех прошли обыски по уголовному делу по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере).

В понедельник, 21 декабря, Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

В надзорном ведомстве также подчеркнули, что каждому факту помощи белорусов, иностранцев, лиц без гражданства, включая должностных лиц, "экстремистскому формированию, руководимому Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знаком М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевским С.А. и иными лицами", будет дана "принципиальная правовая оценка".

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Тихановскую - 10,12%.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.