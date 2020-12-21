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Генпрокуратура Белоруссии завела дела против Тихановской и членов Коордсовета

Генпрокуратура Белоруссии завела дела против Тихановской и членов Коордсовета
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Белоруссии возбудила против членов белорусской оппозиции уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Об этом говорится в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры.

Как отмечается, Генеральная прокуратура Белоруссии учла данные, полученные в ходе расследования Следственным комитетом страны уголовного дела в отношении членов координационного совета по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса Белоруссии. Было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Светланы Тихановской, Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой, Сергея Дылевского "и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им, т.е. совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса", отметили в ведомстве.

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В Генпрокуратуре уточнили, что в отношении Алексея Леончика и других граждан Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело "в связи с финансированием деятельности экстремистского формирования по статье 361-2 Уголовного кодекса".

Для организации предварительного расследования уголовные дела переданы в центральный аппарат Следственного комитета Белоруссии.

Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Белоруссии Следственный комитет страны "возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса – заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем".

В Генпрокуратуре подчеркнули, что каждому факту "оказания содействия экстремистскому формированию, руководимому Тихановской, Колесниковой, Знаком, Латушко, Ковальковой, Дылевским и иными лицами, со стороны граждан Республики Беларусь, лиц без гражданства, иностранных граждан, включая должностных лиц, будет дана принципиальная правовая оценка".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.

Белоруссия Светлана Тихановская Мария Колесникова Координационный совет

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