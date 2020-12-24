Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:58Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

Трамп помиловал экс-главу своего предвыборного штаба и бывшего советника

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду помиловал Роджера Стоуна и Пола Манафорта, двух соратников, осужденных в рамках расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщают американские СМИ.

Своим указом в среду Трамп помиловал 26 человек, а также еще троим сократил тюремные сроки.

В частности, он помиловал бывшего председателя предвыборной кампании Пола Манафорта. Манафорт возглавлял избирательный штаб Трампа с конца весны до конца лета 2016 года. Он был осужден в 2019 году по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Манафорт провел почти два года в тюрьме, прежде чем был переведен из-за пандемии под домашний арест. Выйти из тюрьмы он должен был в ноябре 2024 года.

Бывший советник Трампа - Роджер Стоун также получил полное помилование. В феврале 2020 года прокуроры попросили суд приговорить Стоуна к сроку от 7 до 9 лет за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера и дачу ложных показаний конгрессу. После чего Минюст заявил о неуместности такого приговора и запросил о меньшем сроке. В итоге Стоуна осудили на три с лишним года тюрьмы за воспрепятствование суду в рамках "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако 10 июля Трамп отменил тюремный и испытательный срок, а также штраф для Стоуна, но судимость с него не снял.

Среди помилованных также отец зятя Трампа и советника Белого дома Джареда Кушнера - Чарльз Кушнер.

Он был привлечен к уголовной ответственности прокурором штата Нью-Джерси Крисом Кристи в начале 2000-х годов за уклонение от уплаты налогов, подделку свидетельских показаний и незаконные взносы в предвыборную кампанию.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

США Дональд Трамп Пол Манафорт Роджер Стоун

Новости по теме

Новости

Американский госдеп обвинил ФСБ в отравлении Навального "Новичком"

США продлили санкционный дедлайн для группы "ГАЗ" сразу на год

Пандемия коронавируса

В Италии насчитали рекордно высокое число жертв COVID-19

В Италии насчитали рекордно высокое число жертв COVID-19
Пандемия коронавируса

В Великобритании заявили о еще одном новом штамме COVID-19

В Великобритании заявили о еще одном новом штамме COVID-19
Пандемия коронавируса

Аргентина зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Итоги года: 2020

Выручка мировой индустрии видеоигр превзошла доходы кино и спорта

Выручка мировой индустрии видеоигр превзошла доходы кино и спорта

Лавров пообещал ответ на новые санкции США

Власти США подали иск против Walmart из-за усиления опиоидного кризиса

Пандемия коронавируса

Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется минимум 8 месяцев

Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 сохраняется минимум 8 месяцев

Илон Маск рассказал, как предложил Тиму Куку купить Tesla

Илон Маск рассказал, как предложил Тиму Куку купить Tesla
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');