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Экс-главу кампании Трампа Манафорта из-за COVID-19 отправили отбывать наказание домой

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Бывшего главу предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта перевели из тюрьмы в Пенсильвании в домашний режим отбывания наказания. Об этом сообщает в среду ABC News со ссылкой на два источника.

По данным этих источников, Манафорта отпустили из федерального исправительного учреждения Лоретто в Пенсильвании рано утром в среду.

Адвокаты Манафорта месяц назад запросили его перевод домой ввиду его преклонного возраста - Манафорту 71 год. Они также указали на проблемы со здоровьем политика, из-за которых он рискует заразиться COVID-19 в случае контакта с зараженным. Считается, что в тюрьмах риск заражения велик.

Защита Манафорта отказалась комментировать запрос от журналистов ABC News. В федеральном бюро тюрем журналистам американского канала также не ответили на запрос. При этом канал отмечает, что информация о том, что в тюрьме Лоретто выявлен коронавирус, на настоящий момент не поступала.

Манафорт был осужден в марте 2019 года по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве. Выйти из тюрьмы он должен в ноябре 2024 года, напоминает ABC News. Он возглавлял избирательный штаб Трампа с конца весны до конца лета 2016 года.

США Пол Манафорт коронавирус

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